Депутат Казакова сообщила, что в РФ проведут ревизию контрольных работ

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В России планируют провести ревизию школьных контрольных работ, рассказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Это необходимо для анализа их обоснованности, объяснила она.

"Сегодня Рособранадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто "вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили". А может, даже в конкретной школе решили – а давайте контрольную сделаем", – передает ТАСС ее слова.

Парламентарий отметила, что в образовательных учреждениях не всегда могут объяснить, с какой целью проводят контрольную.

Ранее Владимир Путин потребовал сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы.

Позднее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что проведение контрольных работ теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. Он уточнил, что будет опубликован правительственный приказ о введении соответствующего правила.

