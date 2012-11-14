В дни зимних каникул пройдут более 600 спортивных мероприятий

В дни зимних каникул для 400 тысяч детей и подростков будут организованы более 600 спортивных мероприятий, информирует пресс-служба столичного департамента образования.

"С 31 декабря по 9 января пройдут соревнования спортивных лиг на кубок Департамента образования и московские зимние игры олимпийских надежд "Москва-Сочи 2014", - говорится в сообщении.

Кроме того, в усадьбе Трубецких состоятся состязания по зимним видам спорта "Спортивная зима" и по лыжным гонкам "Лыжня зовет".

По подсчетам чиновников, в январе следующего года около 7000 детей посетят городские лагеря, а около трех тысяч ребят отправятся в походы и экспедиции.

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