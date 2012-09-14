Новые технологии в московской системе образования

Во многих столичных школах вовсю используются новые технологии: внедряются интерактивные доски, позволяющие более наглядно объяснить материал ученикам, и электронные журналы, которые вместе с электронными дневниками объединят в единую городскую систему

Уже больше года работает проект ресурса Skype(VoIP-телефонии) "Skype in the Classroom". Учителя и преподаватели со всего мира могут совместно готовить темы и планы занятий, делиться советами, идеями и информацией – всем, что может помочь в образовательных процессах.

Также ресурс предоставляет методические материалы, и пользователи "Skype in the Classroom" могут искать себе учеников или учителей по самым разным темам и предметам.

Кроме того, глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина заявил, что в скором времени электронные учебники могут полностью заменить бумажные. Однако их не введут в московские школы, пока не убедятся, что они безопасны для детей.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.