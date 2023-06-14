Строительство монолитных конструкций учебного корпуса завершилось на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили возведение монолитных конструкций учебного корпуса в районе Чертаново Северное на юге Москвы, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, отделочные работы", – рассказал он.

Объект рассчитан на 300 детей. Проектом предусмотрено возведение здания переменной этажности. В школе будут находиться учебные кабинеты, актовый зал на 180 мест, а также обеденный зал с пищеблоком. На четвертом этаже появятся IT-полигон и библиотека с медиацентром.

Кроме того, отметил Загрутдинов, в этом районе на данный момент осуществляется строительство детского сада на 125 мест. Специалисты возводят его вместе с учебным корпусом в микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район Чертаново Северное) на участке между территориями конноспортивного комплекса "Битца" и Битцевским проездом.

К детскому саду и учебному корпусу будет построена подъездная дорога от Балаклавского проспекта протяженностью 620 метров.

Ранее стало известно, что в здании школы, расположенной в столичном Молжаниновском районе, специалисты на 40% выполнили отделочные работы. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Специалисты приступили к благоустройству территории школы.

Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года