14:47Город
Строительство монолитных конструкций учебного корпуса завершилось на юге Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты завершили возведение монолитных конструкций учебного корпуса в районе Чертаново Северное на юге Москвы, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, отделочные работы", – рассказал он.
Объект рассчитан на 300 детей. Проектом предусмотрено возведение здания переменной этажности. В школе будут находиться учебные кабинеты, актовый зал на 180 мест, а также обеденный зал с пищеблоком. На четвертом этаже появятся IT-полигон и библиотека с медиацентром.
Кроме того, отметил Загрутдинов, в этом районе на данный момент осуществляется строительство детского сада на 125 мест. Специалисты возводят его вместе с учебным корпусом в микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район Чертаново Северное) на участке между территориями конноспортивного комплекса "Битца" и Битцевским проездом.
К детскому саду и учебному корпусу будет построена подъездная дорога от Балаклавского проспекта протяженностью 620 метров.
Ранее стало известно, что в здании школы, расположенной в столичном Молжаниновском районе, специалисты на 40% выполнили отделочные работы. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Специалисты приступили к благоустройству территории школы.
Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года
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