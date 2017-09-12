Член Совета по русскому языку прокомментировал опрос об основных учебниках

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Член Совета по русскому языку при президенте России Роман Дощинский прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о введении основного учебника по каждому из предметов в школе. Эксперт подчеркнул, что сейчас слишком много предметных пособий имеют одинаковый гриф – "для общеобразовательных учреждений", сообщает RT.

По мнению Дощинского, этот дубляж не оправдан, поэтому правильный выход – дифференциация в зависимости от категории обучающихся. Например, один учебник для первого класса будет строго для общеобразовательных классов, второй – для высокомотивированных детей, третий – для учеников с ограниченными возможностями. При этом у всего многообразия учебников должны быть общие основания. Едиными базовыми учебниками по каждому предмету можно считать пособия, которыми будет пользоваться большинство, добавил эксперт.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 70 процентов россиян поддерживают введение основного учебника по каждому школьному предмету. К числу основных дисциплин, где основной учебник считается обязательным, относят в первую очередь русский язык и математику. К дисциплинам, по которым нужен такой учебник, отнесли также историю и литературу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!