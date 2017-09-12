Член Совета по русскому языку прокомментировал опрос об основных учебниках

12 сентября 2017, 19:43
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Член Совета по русскому языку при президенте России Роман Дощинский прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о введении основного учебника по каждому из предметов в школе. Эксперт подчеркнул, что сейчас слишком много предметных пособий имеют одинаковый гриф – "для общеобразовательных учреждений", сообщает RT.
По мнению Дощинского, этот дубляж не оправдан, поэтому правильный выход – дифференциация в зависимости от категории обучающихся. Например, один учебник для первого класса будет строго для общеобразовательных классов, второй – для высокомотивированных детей, третий – для учеников с ограниченными возможностями. При этом у всего многообразия учебников должны быть общие основания. Едиными базовыми учебниками по каждому предмету можно считать пособия, которыми будет пользоваться большинство, добавил эксперт.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 70 процентов россиян поддерживают введение основного учебника по каждому школьному предмету. К числу основных дисциплин, где основной учебник считается обязательным, относят в первую очередь русский язык и математику. К дисциплинам, по которым нужен такой учебник, отнесли также историю и литературу.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: