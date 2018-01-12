Действие лицензии Московской академии экономики и права приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования "Московская академия экономики и права" (МАЭП) временно лишено образовательной лицензии. Решение о приостановлении принял Рособрнадзор, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

МАЭП образована в 1993 году. По данным академии, она подготовила свыше 22 тысяч выпускников в области экономики, менеджмента и юриспруденции.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ.

О причинах приостановки действия лицензии МАЭП Рособрнадзор не сообщает.