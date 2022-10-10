Сервис "Поступи онлайн" доработают к старту приемной кампании 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сервис онлайн-подачи документов в вузы "Поступи онлайн", работу которого критиковали и абитуриенты, и ректоры, будет доработан и преобразован к следующему году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

"Мы в этом году много намучились, натерпелись все вместе в части касающейся супер-сервиса "Поступи онлайн", но мы его в 2023 году существенно улучшим, уже сейчас такую работу ведем", – прокомментировал он на заседании совета ректоров вузов Пермского края.

Министр также добавил, что одна волна приема в университеты сохранится и в следующем году.

"<…> она (волна приема. – Прим. ред.) сделана в интересах региональных вузов, потому что абитуриенты в рамках одной волны в сильных региональных вузах делают выбор в пользу региона", – добавил Фальков.

В июне Минобрнауки РФ объявило, что абитуриентам разрешается заключить договоры с высшими учебными заведениями через мобильное приложение. При использовании приложения "Госключ" можно непосредственно заключить договор на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

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