Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Дом ученых имени А.П.Александрова НИЦ "Курчатовский институт" проведет слет юных физиков из разных школ Москвы с углубленным изучением предмета.

Мероприятие состоится 11 октября. К участию приглашены более 500 школьников, углубленно изучающих естественные науки, математику и информатику. Их познакомят с перспективными исследованиями научного учреждения. Лекции для ребят прочтут молодые ученые "Курчатовского института". Сбор гостей пройдет в 10:00.

Предполагается, что мероприятие станет регулярным. Оно будет популяризировать естественно-научные направления исследований. На слете учителя и школьники будут обмениваться опытом. В программе примут участие представители НИЦ "Курчатовский институт", образовательных организаций Курчатовского проекта, Городского методического центра департамента образования Москвы.

"Курчатовский институт" находит и сопровождает мотивированных и одаренных школьников. Центр проводит различные олимпиады, участвует в ежегодных образовательных проектах.