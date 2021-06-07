ЕГЭ по профильной математике пройдет в России в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЕГЭ по профильной математике состоится в России в понедельник, 7 июня.

Известно, что экзамен будут сдавать почти 393 тысячи человек. Из них 360 тысяч – выпускники этого года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Для проведения экзамена задействованы 5 109 пунктов сдачи. Все они оснащены системами видеонаблюдения.

В Рособрнадзоре заверили, что при проведении экзамена будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Там также уточнили, что пункты проведения ЕГЭ возьмут под охрану сотрудники МВД и Росгвардии.

Экзамен по математике профильного уровня делится на две части и состоит из 19 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.