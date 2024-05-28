Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, а также гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории – от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней", – заявил глава государства.

Путин отметил, что примером стойкости и несгибаемой воли пограничников является их героизм в годы Великой Отечественной войны, и сегодня пограничная служба продолжает эти доблестные традиции, защищая жизни и безопасность граждан, суверенитет и национальные интересы страны.

Президент подчеркнул, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны попытки прорыва на территорию России наемников, предателей и диверсионных групп противника. По словам Путина, те, кто планировал подобные террористические рейды на земле России, просчитались и встретили жесткий и суровый отпор.

Глава государства заявил, что на пограничников возложены действительно большие и ответственные задачи, и выразил уверенность, что и в дальнейшем они будут решаться достойно.

Ранее стало известно, что Госдума поддержала поправки, согласно которым будет разрешено проходить срочную службу по призыву в органах ФСБ. Изменения коснутся законов "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности".