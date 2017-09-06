В проект экспорта российского образования вошли 39 вузов

06 сентября 2017, 11:03
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
39 российских вузов вошли в приоритетный проект "Экспорт образования", призванный повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования в мире, сообщает РИА Новости.
В этом списке оказались такие вузы как МГУ, РУДН, Высшая школа экономики, МГИМО, первый МГМУ имени Сеченова, сельскохозяйственная академия, ряд транспортных вузов.
Проект, который реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года включительно, курирует Минобрнауки РФ.
Проект должен поспособствовать увеличению количества иностранных студентов, улучшить их качество жизни в РФ на период обучения, а также повысить статус бренда отечественных вузов в мире.
Ранее МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира в рейтинге The Wur 2017/18 по версии журнала Times Higher Education по трем показателям из пяти.
Российский университет занял 26-е место по критерию "Образовательная деятельность", 58-е место по показателю "Доход от индустрии" и 71-е место по критерию "Научные исследования".
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