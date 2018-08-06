Первокурсниками МГУ в этом году стали 10 тысяч человек

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Первокурсниками Московского государственного университета имени Ломоносова в 2018 году стали десять тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По данным пресс-службы, в этом году в университет поступило более 28 тысяч заявлений от поступающих. При этом наиболее востребованными у абитуриентов оказались механико-математический факультет (3,2 тысячи заявлений), факультет вычислительной математики и кибернетики (около 2,2 тысячи заявлений) и филологический факультет (2,6 тысячи заявлений). В пятерку лидеров также попали юридический (1,75 тысячи заявлений) и физический (1,68 тысячи заявлений).

Как отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, популярность физико-технических направлений в МГУ продолжает расти, Кроме того, в этом году старейший столичный вуз выбрали почти 500 призеров школьных олимпиад. "В итоге мы приняли десять тысяч лучших абитуриентов, а с учетом магистратуры – 12 тысяч, которые 1 сентября станут частью университета", – цитирует Садовничего Агентство "Москва".

Ректор МГУ также подчеркнул, что соотношение москвичей и иногородних студентов в вузе – примерно равное. Он добавил, что сейчас абитуриенты из России и других стран конкурируют друг с другом, чтобы получить качественное образование в МГУ, а спустя несколько лет за выпускников вуза будут бороться между собой работодатели.

По информации пресс-службы МГУ, с 2014 года в вузе отмечается стабильный рост среднего проходного балла ЕГЭ. В нынешнем году он достиг отметки 82.