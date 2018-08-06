Первокурсниками МГУ в этом году стали 10 тысяч человек

6 августа, 13:41
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Первокурсниками Московского государственного университета имени Ломоносова в 2018 году стали десять тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
По данным пресс-службы, в этом году в университет поступило более 28 тысяч заявлений от поступающих. При этом наиболее востребованными у абитуриентов оказались механико-математический факультет (3,2 тысячи заявлений), факультет вычислительной математики и кибернетики (около 2,2 тысячи заявлений) и филологический факультет (2,6 тысячи заявлений). В пятерку лидеров также попали юридический (1,75 тысячи заявлений) и физический (1,68 тысячи заявлений).
Как отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, популярность физико-технических направлений в МГУ продолжает расти, Кроме того, в этом году старейший столичный вуз выбрали почти 500 призеров школьных олимпиад. "В итоге мы приняли десять тысяч лучших абитуриентов, а с учетом магистратуры – 12 тысяч, которые 1 сентября станут частью университета", – цитирует Садовничего Агентство "Москва".
Ректор МГУ также подчеркнул, что соотношение москвичей и иногородних студентов в вузе – примерно равное. Он добавил, что сейчас абитуриенты из России и других стран конкурируют друг с другом, чтобы получить качественное образование в МГУ, а спустя несколько лет за выпускников вуза будут бороться между собой работодатели.
По информации пресс-службы МГУ, с 2014 года в вузе отмечается стабильный рост среднего проходного балла ЕГЭ. В нынешнем году он достиг отметки 82.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: