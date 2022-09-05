Названы правила пользования мобильными телефонами в некоторых школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С москвичами поделилась правилами пользования мобильными устройствами в некоторых учебных заведения столицы. Многодетная мама воспитанников вальдорфской школы "Путь зерна" Анастасия Проталова рассказала в беседе с "Мослентой", что еще во время подачи документов на поступление родителей предупреждают об условиях, связанных с гаджетами.

"У детей в первом классе нет доступа к телефонам даже дома, это сознательный выбор родителей. Со второго по девятый класс дети могут брать гаджет в школу, но его нужно сдавать при входе. Старшеклассники освобождены от этого и с разрешения учителя могут что-то посмотреть в телефоне", – разъяснила мама учеников.

Она отметила, что учителей правила пользования гаджетами также не обошли стороной. По ее словам, преподаватели не достают телефоны перед воспитанниками. Анастасия Проталова отметила, что благодаря подобному решению у учеников не формируется зависимость от устройств.

Для некоторых образовательных учреждений ограничения по пользованию гаджетов не являются новым условием. В гимназии Примакова подобный запрет существует уже несколько лет. Воспитанники оставляют свои телефоны в специальном ящике, а после проходят через турникеты. Связаться с родителями можно либо на ресепшене, либо через классного руководителя.

Ранее невролог сообщил о риске развития "цифровой деменция" у детей, которые проводят много времени за гаджетами. Отклонение характеризуется ухудшением когнитивных способностей.