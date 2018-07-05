Исаак Калина вручил сотрудникам МИФИ почетные грамоты

5 июля, 17:43
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Руководитель департамента образования Исаак Калина по поручению мэра Москвы вручил почетные грамоты столичного правительства и благодарности мэра 18 сотрудникам Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ). Они были отмечены за участие в городских образовательных проектах, сообщает пресс-служба ведомства.
Награждение состоялось 4 июля в здании университета. Отметили ректора НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова, проректоров Олега Нагорнова и Елену Весна, начальника управления внешних коммуникаций и профориентации учебного департамента Светлану Ганат, руководителей и сотрудников университетского лицея Предуниверситария и научных сотрудников вуза.
Грамоты дополнили денежные вознаграждения. Сотрудникам, получившим благодарность мэра, выплатят 100 тысяч рублей. Тем, кто получил грамоты, полагаются по 150 тысяч рублей.
"Ведущий университет – это тот, в который поступают лучшие выпускники московских школ, чего я очень желаю и Московскому инженерно-физическому институту. И таких выпускников в Москве все больше и больше. Мы наблюдаем, что процент ваших студентов москвичей, к счастью, для нас растет с каждым годом. Я за этих ребят спокоен, потому что они поступают в очень мощный университет", – заявил Исаак Калина. Он поблагодарил вуз за совместные проекты, реализованные с городом: инженерные классы и "Университетские субботы". Глава ведомства отметил ,что интерес к ним растет с каждым годом.
Как рассказал ректор университета Михаил Стриханов, в структуре вуза действуют два лицея, обладающие статусом предуниверситариев. По его словам, опыт их создания был очень полезен и его следует тиражировать на другие регионы.
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