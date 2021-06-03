В России стартовал ЕГЭ по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России стартовал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который сдают почти 700 тысяч человек.

Экзамен пройдет в 5 750 пунктах по всей России и за рубежом. В связи с эпидемической обстановкой было решено разделить период сдачи на два дня.

Школьники и выпускники прошлых лет должны решить 27 заданий за 3,5 часа. На ЕГЭ присутствуют все современные атрибуты безопасности: маски, санитайзеры, контроль температуры на входе в учебное заведение.

В этом году минимальный порог для сдачи экзамена составляет 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной уровень составляет не более 36 баллов.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.

