Экскурсию по фармацевтическому заводу провели для участников "Профориентации школьников"

Фото: Александра Денисова

Участники проекта "Профориентация школьников", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева, продолжают знакомство с предприятиями Москвы. Об этом Мария Воропаева рассказала Агентству "Москва".

"Поразительно, насколько механизировано и роботизировано современное фармакологическое производство. Кроме того, мы постарались донести до ребят, что фармаколог – это одна из тех профессий, которые будут востребованы при любой технической революции", – сказала Мария Воропаева.

Экскурсия прошла в одном из лучших фармацевтических предприятий столицы. Завод специализируется на разработке и производстве лекарств различных групп, большинство из которых относится к жизненно важным. Поставляет лекарства по всей России и многим бывшим республикам СССР.

Школьникам рассказали, как современная фармакология борется за продление жизни людей и в каком направлении развивается. На экскурсии по предприятию ребята увидели весь процесс изготовления таблеток от лаборатории до упаковки.

Ранее Воропаева рассказала, что портфолио достижений школьника обязано стать частью системы образования. До этого подобные планы высказали в Рособрнадзоре. В портфолио будут отражены успехи и оценки ученика, что позволит выстроить критерии его успешности, добавляла она.

