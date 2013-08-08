Перечень исторических городов Подмосковья утвердят в октябре

Власти Подмосковья в октябре намерены принять перечень исторических городов региона и определить все зоны охраны культурного наследия. Об этом сообщил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

По его словам, в Подмосковье расположены 6 тысяч памятников истории и культуры, это 5 процентов всего культурного наследия России. При этом значительная часть памятников требует реставрации и восстановления. Министр отметил, что перед государством стоит задача - создать условия для привлечения инвесторов к этим объектам.

Опыт восстановления памятников за счет инвесторов в Московской области уже есть. В частности, отреставрирована дворцовая часть усадьбы Середниково в Солнечногорском районе. Также восстановлены оранжерея усадьбы Горенки в Балашихе и усадьба Покровское Засекино в Одинцовском районе, сообщает пресс-служба главного управления по информационной политике Подмосковья.

Олег Рожнов также рассказал, что на сегодня готовы 16 историко-архитектурных паспортов усадеб, а к началу осени будут подготовлены еще 12. До конца года планируется провести торги на право аренды по первым 4 усадьбам. Ведутся переговоры с Государственным Русским музеем по восстановлению одной из усадеб под его филиал.