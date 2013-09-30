30 сентября 2013, 19:04Культура
Робби Уильямс принял участие в записи альбома рэпера Dizzie Rascal
Dizzie Rascal. Фото: dizzeerascal.co.uk
Английский рэпер и продюсер Dizzie Rascal, исполняющий музыку в стиле грайм, выпустил пятый по счету альбом The Fifth. Релиз пластинки состоялся на его собственном лейбле Dirtee Stank и всемирно известном Universal Music Group.
В записи приняли участие такие музыканты, как Робби Уильямс, соул-певица Джесси Джей, рэперы Шон Кингстон, Angel и другие. Один из продюсеров альбома – Уильям Will.i.am Адамс, участник группы Black Eyed Peas.
Перед релизом альбома артист выпустил целых пять синглов. Bassline Junkie, включенный в микстейп The Mixtape, Vol. 2, попал в Топ-10 UK Singles Chart.
Композиция Goin' Crazy, в которой принял участие английский поп-певец Робби Уильямс, стала основным синглом к альбому.
В клипе Уильямс и Dizzie Rascal возглавляют банду, которая разъезжает по городу на специальных мобильных скутерах для престарелых. Песня заняла пятое место в UK Singles Chart.
Альбом можно скачать на официальном сайте музыканта.
