Робби Уильямс принял участие в записи альбома рэпера Dizzie Rascal

Dizzie Rascal. Фото: dizzeerascal.co.uk

Английский рэпер и продюсер Dizzie Rascal, исполняющий музыку в стиле грайм, выпустил пятый по счету альбом The Fifth. Релиз пластинки состоялся на его собственном лейбле Dirtee Stank и всемирно известном Universal Music Group.

В записи приняли участие такие музыканты, как Робби Уильямс, соул-певица Джесси Джей, рэперы Шон Кингстон, Angel и другие. Один из продюсеров альбома – Уильям Will.i.am Адамс, участник группы Black Eyed Peas.

Перед релизом альбома артист выпустил целых пять синглов. Bassline Junkie, включенный в микстейп The Mixtape, Vol. 2, попал в Топ-10 UK Singles Chart.

Композиция Goin' Crazy, в которой принял участие английский поп-певец Робби Уильямс, стала основным синглом к альбому.

В клипе Уильямс и Dizzie Rascal возглавляют банду, которая разъезжает по городу на специальных мобильных скутерах для престарелых. Песня заняла пятое место в UK Singles Chart.

Альбом можно скачать на официальном сайте музыканта.

Грайм (Grime) - смесь хип-хопа и гериджа (английской урбанистической электронной музыки).

