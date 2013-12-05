Москвичка сообщает о загадочном световом пятне в районе Черкизово

Читательница M24.ru Татьяна сообщает о загадочном световом пятне в небе над районом Черкизово. В доказательство своих слов она прислала в редакцию видео непонятного явления.

"4 декабря в районе 19.00 над парком висело световое пятно, происхождение которого неизвестно, - пишет Татьяна. - Никаких подсветок в парке нет, рядом нет крупных предприятий, стадион не работал. А свечение было невероятное".

