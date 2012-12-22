22 декабря 2012, 15:48Озеленение города
В подмосковных лесах началась "охота" на браконьеров
Подмосковные лесники совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют леса области с целью обнаружения браконьеров, которые вырубают елки к Новому году.
Штраф за вырубку елей составляет три тысячи рублей. Чаще всего нарушители вырубают деревья, растущие неподалеку от автотрасс или рядом с дачами.
Охотников за новогодними елками в этом году не так много. Это связано с установившимися в столице и области морозами - мало кто рискует в такую погоду отправляться в лес.
Отметим, что если нарушитель срубил больше одной елки, против него могут возбудить уголовное дело.
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