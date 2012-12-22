В подмосковных лесах началась охота на браконьеров

Подмосковные лесники совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют леса области с целью обнаружения браконьеров, которые вырубают елки к Новому году.

Штраф за вырубку елей составляет три тысячи рублей. Чаще всего нарушители вырубают деревья, растущие неподалеку от автотрасс или рядом с дачами.

Охотников за новогодними елками в этом году не так много. Это связано с установившимися в столице и области морозами - мало кто рискует в такую погоду отправляться в лес.

Отметим, что если нарушитель срубил больше одной елки, против него могут возбудить уголовное дело.

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