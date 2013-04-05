Более 350 незаконных строений обнаружено в Московской области

В Подмосковье обнаружили более 350 незаконных строений

По данным правительства Московской области, в регионе насчитывается более 350 незаконных строений. Список таких построек постоянно пополняется.

В любой момент жильцы незаконных построек могут остаться без крыши над головой, для этого требуется только юридическое решение.

Напомним, что проблема незаконного строительства в регионе получила особую актуальность после скандального сноса 60-квартирного дома в Вешках в августе прошлого года. Как выяснилось, дом был возведен незаконно и подлежал сносу еще в 2011 году. Собственник этого здания, находящийся за границей, был объявлен в международный розыск.

Окончательное решение о том, что дом построен незаконно, может принять только суд. Некоторые жилища - самострой на землях сельскохозяйственного назначения. В других случаях многоквартирные дома построены на дачных участках, что является нарушением законодательства. Среди объектов есть и небезопасные для проживания, так как они возведены с нарушением норм.