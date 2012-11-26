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ЧП

26 ноября 2012, 08:20

Полицейский попал под поезд на севере Москвы

несчастные случаи железная дорога полицейские чп

Сотрудник полиции попал под поезд утром 25 ноября, переходя железнодорожные пути на севере столицы.

Об этом РИА Новости сообщили 26 ноября в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 06.15 напротив дома 19В по улице Яблочкова, у платформы станции "Тимирязевская" Савеловского направления, находившийся в свободное от службы время, в гражданской одежде, полицейский, нарушив меры личной безопасности, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате чего был сбит электропоездом", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, пострадавший был госпитализирован с различными травмами. На момент госпитализации признаков алкогольного опьянения у полицейского не было обнаружено.

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному факту.

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