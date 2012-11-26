Полицейский попал под поезд на севере Москвы

Сотрудник полиции попал под поезд утром 25 ноября, переходя железнодорожные пути на севере столицы.

Об этом РИА Новости сообщили 26 ноября в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 06.15 напротив дома 19В по улице Яблочкова, у платформы станции "Тимирязевская" Савеловского направления, находившийся в свободное от службы время, в гражданской одежде, полицейский, нарушив меры личной безопасности, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате чего был сбит электропоездом", - рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, пострадавший был госпитализирован с различными травмами. На момент госпитализации признаков алкогольного опьянения у полицейского не было обнаружено.

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному факту.