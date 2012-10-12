Трое детей отравились угарным газом в Подмосковье

Трое детей попали в больницу, отравившись угарным газом в Подмосковье. Дети пострадали из-за неправильно топившейся печи на даче.

В четверг на многоканальный номер "Скорой помощи" поступил вызов в одну из квартир на Бескудниковском бульваре на севере столицы. Врачей вызвали к семье из шести человек, которая в среду ночевала на подмосковной даче. Для того, чтобы обогреть помещение, люди топили печь. Утром они почувствовали недомогание и вернулись в Москву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

После врачебного осмотра выяснилось, что недомогание было вызвано отравлением угарным газом. Дети были госпитализированы в одну из московских больниц, а взрослые от госпитализации отказались.

Отметим, что отравления людей опасными для здоровья газами происходят достаточно часто. Так, 10 сентября на территории "Нового рынка" в подмосковном Ступино нашли тело девятиклассницы. Девочка отравилась газом для заправки зажигалок.