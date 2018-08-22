Корпуса второй очереди ЖК "Царицыно" начнут строить в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство корпусов второй очереди ЖК "Царицыно" планируют начать в ноябре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Такое решение приняли на совещании в Москомстройинвесте, которое провел председатель ведомства Константин Тимофеев при участии инициативной группы граждан. Во время встречи гендиректор компании-застройщика АО "Мосотделстрой №1" Владимир Егоров отметил, что на территории владения 7 по 6-й Радиальной улице ведутся полномасштабные строительные работы в шести корпусах первой очереди.

"Мы приступили к прокладке внутренних инженерных сетей: водопроводу, канализации, вентиляции, электрике, а также кровле", − пояснил Егоров. Он добавил, что на стройплощадке в данный момент работают более 200 человек.

Гендиректор АО "Мосотделстрой №1" также уточнил, что к обследованию корпусов второй очереди планируют приступить 25 августа, а сами работы там стартуют в ноябре, как и положено по графику.

При этом глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, строительство внешних инженерных сетей поручат новому городскому застройщику. Кроме того, по его словам, уже готовы результаты экспертизы по переводу помещений корпуса № 35 ЖК "Царицыно" из нежилых в жилые. "Теоретически, как показал анализ проекта, 50% площадей можно перевести в жилье. Однако чтобы понять, какую именно квартиру можно будет перевести, нужно сделать полноценный проект", − подчеркнул Тимофеев.

Для достройки объектов первой очереди ЖК "Царицыно" разрешения на строительство продлили до апреля–сентября 2019 года. Разрешение на строительство корпусов второй очереди продлены до июля 2020-го – марта 2021 года.

Жилой комплекс "Царицыно" начали строить в 2006 году. За время реализации проекта застройщик заключил более четырех тысяч договоров долевого участия, обязательства по которым не исполнил, и строительство приостановили. В феврале 2018 года Сергей Собянин сообщил, что городские власти воспользуются недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, чтобы помочь обманутым дольщикам ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк".

4 июня Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика ЖК "Царицыно" – АО "Мосотделстрой №1". В начале августа Арбитражный суд постановил, чтобы новый застройщик до 10 сентября погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства предыдущего застройщика.