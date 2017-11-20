Москва опередила Токио и Берлин по цене элитного жилья

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Российская столица опередила Токио и Берлин по стоимости элитного жилья. Москва заняла 13-е место в мировом рейтинге, опередив Токио и Берлин.

В исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank города ранжированы по площади жилья, которую можно купить на один миллион долларов. На эту сумму в элитных московских новостройках можно приобрести около 81 квадратного метра, а в Токио и Берлине − 92 и 84 соответственно, сообщает ТАСС.

При этом самое дорогое элитное жилье продается в Монако. Там за один миллион долларов можно купить только 17 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке Московского региона сегодня почти в шесть раз превышает спрос. Строительство жилья в рамках программы реновации еще больше увеличит дисбаланс. В результате к 2020 году цены на московские квартиры упадут на 30-40%, уверены аналитики.

Сейчас предложение на первичном рынке Московского региона в 5,5 раза превышает спрос: на 249 556 продающихся квартир во втором квартале 2017 года пришлось лишь 45 585 сделок. По оценкам аналитиков, при нынешних темпах продаж для реализации всех уже построенных квартир понадобится почти два года.