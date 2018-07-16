Результаты первого обследования ЖК "Царицыно" могут быть готовы до 25 августа

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Результаты первого этапа обследования ЖК "Царицыно" могут быть готовы до 25 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

Гендиректор нового застройщика – "Мосотделстроя №1" – Владимир Егоров отметил, что комиссия обследует недостроенные корпуса в ближайшие дни. По его словам, это позволит начать работы на корпусах первой очереди. Егоров также отметил, что уже решен вопрос финансирования стройки. Застройщик уже составил график работы строителей.

4 июня Минстрой России одобрил кандидатуру "Мосотделстроя №1". Ему передадут имущество бывшего застройщика "МКХ". Передача полномочий для окончания строительства будет состоять из двух частей: согласования судом заявления "Мосотделстроя №1" и конкретизации объемов прав и обязательств нового застройщика.

Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. Ранее разрешения на строительство корпусов продлили до II–III кварталов 2019 года.

Жилой комплекс "Царицыно" начали строить в 2006 году. За время реализации проекта застройщик заключил более четырех тысяч договоров долевого участия, обязательства по которым не исполнил, так как строительство приостановили.