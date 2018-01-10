Власти утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

10 января, 10:50
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Правительство утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня в шесть процентов в течение трех или пяти лет. Это касается семей, в которых второй или третий ребенок родились 1 января нынешнего года по 31 декабря 2022 года. Льготы будут действовать только при покупке квартиры на первичном рынке.
В общей сложности это позволит выдать россиянам до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с низкой ставкой.
В конце прошлого года Совет Федерации одобрил закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года. По этому закону, семьи могут направлять эти деньги на оплату дошкольных образовательных услуг. До того, как ребенку исполнится три года, маткапитал можно будет использовать на уплату первоначального взноса или для погашения долга и процентов по кредитам на приобретение жилья, включая ипотеку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: