Власти утвердили правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

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Правительство утвердило правила господдержки по ипотеке для семей с детьми. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня в шесть процентов в течение трех или пяти лет. Это касается семей, в которых второй или третий ребенок родились 1 января нынешнего года по 31 декабря 2022 года. Льготы будут действовать только при покупке квартиры на первичном рынке.

В общей сложности это позволит выдать россиянам до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с низкой ставкой.

В конце прошлого года Совет Федерации одобрил закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года. По этому закону, семьи могут направлять эти деньги на оплату дошкольных образовательных услуг. До того, как ребенку исполнится три года, маткапитал можно будет использовать на уплату первоначального взноса или для погашения долга и процентов по кредитам на приобретение жилья, включая ипотеку.