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10:59

Любо-дорого смотреть: названы самые дорогие достопримечательности

недвижимость культура финансы

10:59

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Фото: ТАСС/Zuma

Туристические достопримечательности влияют на стоимость жилья в их окрестностях. Эксперты оценили инфляционный эффект двадцати самых посещаемых достопримечательностей мира, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Самыми влиятельными в этом плане местами планеты стали знак Hollywood в США и небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ.

Покупатели, которые хотят приобрести недвижимость вблизи знака Hollywood, должны быть готовы выложить сумму от 1,5 миллионов долларов. Это на 1057 процентов больше стоимости жилья в любом другом уголке Лос-Анджелеса.

Жилье у небоскреба Бурдж-Халифа обойдется на 687 процентов дороже, чем в другом месте Дубая. Оно будет стоить немногим более 1 миллиона долларов.

Третье место занял монумент Вашингтону, который расположен между Белым домом и Капитолием. Недвижимость здесь стоит на 678 процентов дороже, чем где-либо еще в Вашингтоне. Цены в среднем составляют почти 2,5 миллиона долларов.

Также с список вошел Сиднейский оперный театр, за счет которого повышается стоимость близлежащей недвижимости на 459 процентов. Эйфелева башня добавляет к цене квартиры 334 процента, музей Гуггенхейма в Бильбао – 171 процент, мост Золотые ворота в Сан-Франциско – 264 процента.

Единственная достопримечательность, рядом с которой жилье стоит дешевле, чем в других районах города – Колизей. Разница в цене, однако, составляет всего одну десятую часть процента.

В ноябре прошлого года люди заметили, что Пизанская башня выпрямилась на четыре сантиметра за последние 17 лет. Ученые в Италии пояснили, что в прошлом веке знаменитый наклон башни увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 года здание вынужденно пришлось стабилизировать.

недвижимость культура финансы

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