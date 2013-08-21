21 августа 2013, 21:01Политика
Экс-редактор "Спорт-Экспресс" стал вице-президентом ФК "Локомотив"
Владимир Титоренко занял пост вице-президента футбольного клуба "Локомотив". О назначении бывшего главного редактора и основателя крупнейшей российской спортивной газеты "Спорт-Экспресс" сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее этой должности в руководящем составе "Локомотива" не было, и приглашение Титоренко стало личной инициативой президента клуба Ольги Смородской.
Владимр Титоренко работал в "Спорт-Экспрессе" с 1991 по 2013 год. Сейчас должность главного редактора занимает Дмитрий Кузнецов.
Еще одним недавним приобретением клуба стал французский полузащитник Лассана Диарра.