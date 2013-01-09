Замглавы Росалкогольрегулирования назначен Владислав Заславский

Заместителем главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка назначен Владислав Заславский.

Как сообщается на сайте ведомства, Заславский родился в 1971 году в Брянске. Он окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники ПВО, работал начальником отдела Московской восточной таможни, Московской западной таможни, начальником организационно-инспекторской службы Центрального таможенного управления, начальником Центральной акцизной таможни ФТС России.

В марте 2010 года Заславский стал советником руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В октябре 2010 занял должность начальника Аналитического управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а с февраля 2011 года был начальником контрольно-аналитического управления службы.