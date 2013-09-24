Гендиректором "Вертолетов России" назначен Александр Михеев

Генеральным директором холдинга "Вертолеты России" - дочерней компании ОПК "Оборонпром", входящего в госкорпорацию Ростех - назначен Александр Михеев, сообщает пресс-служба холдинга.

"Такое решение было принято на заседании Совета директоров "Вертолетов России" 24 сентября... Прежний гендиректор компании Дмитрий Петров продолжит работу в структурах Ростеха", - говорится в сообщении.

Ранее Михеев занимал пост заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта".

Образованный в 2007 году холдинг "Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Головной офис находится в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания. Продукцию "Вертолетов России" приобретают Минобороны, МВД и МЧС России, а также авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.