Из-за ремонта путей на Госпитальном Валу изменятся маршруты трамваев

Из-за продолжающегося ремонта путей на улице Госпитальный Вал на два дня - 26 и 27 октября - изменятся маршруты двух трамваев. Один маршрут на это время будет отменен, сообщает в пятницу ГУП "Мосгортранс".

Трамвай №43 будет следовать от Красноказарменной улицы до станции метро "Авиамоторная", затем до разворотного трамвайного кольца "3-я Владимирская улица".

Маршрут №46 пройдет от Измайловского шоссе до метро "Авиамоторная", далее - как обычною.

Трамвай №32 в эти дни будет отменен. Вместе с тем организуется автобус №032 от метро "Авиамоторная" до метро "Семеновская", который будет ходить по маршруту трамвая №46.

Кроме того, из-за ремонта трамвайных путей в Перуновском переулке с 24 октября 2013 года трамваи №7 ежедневно с 23.00 будут следовать от остановки "Площадь Борьбы" до метро "Новослободская" в объезд через МИИТ (по маршруту трамвая № 19).