На маршрутах автобусов №904 и 905 появится остановка "Аэровокзал"

На маршрутах автобусов № 904 и 905 с 1 марта вводится дополнительная остановка "Аэровокзал", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Новая остановка будет располагаться между остановками "Метро "Аэропорт – Финансовый университет" и "Метро "Динамо" при следовании по Ленинградскому проспекту в направлении к Белорусскому вокзалу, и между остановками "Метро "Динамо" и "МАДИ – Финансовый университет" в обратном направлении.

Напомним, что автобусы маршрута с лета 2013 года участвуют в эксперименте по отмене турникетов. Свободный вход пассажиров разрешен через все двери. Главной задачей эксперимента является создание условий по сокращению времени, затраченного пассажирами на посадку.

В ходе исследований оценивается экономика маршрута для города в целом: поступившая своевременная оплата, количество штрафов за безбилетный проезд, а также расходы на обеспечение усиленного контроля.