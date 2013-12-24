Маршруты нескольких автобусов изменятся в четверг из-за елки в Кремле

26 декабря из-за проведения Общероссийской новогодней елки в государственном Кремлевском дворце, с 7.30 и до окончания мероприятия троллейбус № 8 и автобус № 25 будут следовать до улицы Балчуг, а маршруты троллейбусов №№ 2, 12, 16, 33 и автобуса № 12ц работают с увеличенными интервалами, сообщает Мосгортранс.

Кроме того, в этот день ограничат автомобильное движение в центре Москвы. Так, с 9.00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта по Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой улице, а также Москворецкой и Кремлевской набережным.