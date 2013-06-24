На северо-западе Москвы организуется новый маршрут автобуса №88к

Для улучшения транспортного обслуживания посетителей МФЦ районов Северного и Южного Тушина на северо-западе столицы организуется новый маршрут автобуса № 88к "Метро "Планерная" – 3-й мкр. Сходненской Поймы", информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Маршрут будет действовать с 25 июня по будням с 7 часов (от метро "Планерная") до 21 часа (от 3-го мкр. Сходненской Поймы); по субботам с 7 часов (от метро "Планерная") до 18 часов 45 минут (от 3-го мкр. Сходненской Поймы).