22 октября 2013, 18:13Транспорт
В ноябре изменится время движения автобусов, отправляющихся в "МЕГУ"
3 и 4 ноября изменится режим работы автобусов, следующих до торговых центров "МЕГА", сообщили в Мосгортрансе.
Так, автобусы № 958 и № 959, отправляющиеся в "МЕГУ" в Химках от станций метро "Речной вокзал" и "Митино", 3 ноября будут работать до 24 часов 30 минут, а 4 ноября - до 23 часов 30 минут.
Также изменения коснутся автобусов № 962 и № 964, следующих от станций метро "Бульвар Дмитрия Донского" и "Теплый Стан" в "МЕГУ" в Теплом Стане. 3 ноября они будут следовать до 24 часов 30 минут, а 4 ноября - до 23 часов 20 минут.
