22 февраля 2013, 12:12

Транспорт

23 февраля изменятся маршруты движения наземного транспорта

23 февраля изменится движение маршрутов городского транспорта. Это связано с праздничными мероприятиями в центральной части города.

С 7 часов 30 минут утра троллейбус №3 будет следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади, №15 - от Суворовской площади до Трубной площади, №31 - от Лужников до площади Никитских ворот, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Троллейбусы №№ 1,2,12 и 33, а также автобусы маршрута № 12ц будут работать с задержками движения.

