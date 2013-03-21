Форма поиска по сайту

21 марта 2013, 18:01

С 23 марта изменятся 2 остановки и маршрут автобуса

Маршрут автобуса № 817 изменится с 23 марта. В связи со строительством транспортной развязки он будет следовать по вновь построенному развороту в районе деревни Мелькисарово. Изменения будут действовать до окончания строительных работ.

Кроме того, с 23 марта остановка "Кинотеатр "Будапешт" для маршрута автобуса № 282 по улице Лескова будет перенесена на Мурановскую улицу на остановку "Дом книги", сообщает Мосгортранс.

В этот же день остановка "Фабрика-прачечная" для автобусов № 61, 124, 628 по Ясному проезду в обоих направлениях будет переименована в "Ясный проезд, 11".

