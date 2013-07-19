Форма поиска по сайту

19 июля 2013, 16:22

Транспорт

На ряде маршрутов автобусов в Новой Москве переименовываются остановки

На ряде маршрутов автобусов в Новой Москве переименовываются остановки, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с 22 июля остановка "34-й километр" для маршрутов автобуса №№ 508, 512ш, 531, 1003 переименована в "Новые Ватутинки".

Кроме того, остановка "Десна-3" по Калужскому шоссе в обоих направлениях для маршрутов автобуса №№ 508, 526, 531, 1003, по дороге в деревню Десна в обоих направлениях для маршрутов автобуса №№ 512, 513, 514, 515 переименована в "Ватутинки - мкр-н Южный".

