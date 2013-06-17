С пунктов проката за 2 недели украли 6 велосипедов

За 2 недели работы проекта "Велобайк" в Москве с пунктов проката пропали 6 велосипедов. При этом 3 из них были возвращены, а еще 3 - находятся в полиции в качестве вещественных доказательств. Похищение еще одного велосипеда удалось предотвратить благодаря москвичу, который сообщил о краже.

Всего с начала работы городских велопрокатов продано около 16 тысяч абонементов. Самым популярным тарифом остается прокат на 1 день, однако растет доля абонементов на месяц (они составляют порядка 15 процентов). Еще около 10 процентов пользователей приобретают абонементы на весь сезон, а самым непопулярным является недельный тариф, сообщает пресс-служба партнера проекта "Банка Москвы".

Москвичи уже совершили 15,3 тысяч поездок на велобайках. По статистике, одна поездка в среднем длится около 45 минут, а каждый прокатный велосипед совершает около 5 поездок в будни и около 8 в выходные дни.