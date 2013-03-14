Форма поиска по сайту

14 марта 2013, 17:16

Транспорт

В ЮАО переименуют 3 остановки общественного транспорта

С 16 марта в Южном округе изменятся названия нескольких остановок общественного транспорта.

Так, остановки на Нагатинской набережной в обоих направлениях для маршрута автобуса № 751 будут переименованы: "Нагатинская набережная, 16" в "Нагатинская набережная, 12", "Нагатинская набережная" в "Нагатинская набережная, 18".

Кроме того, остановка "Завод карданных валов" на Нагатинской улице в обоих направлениях для маршрутов трамвая №№ 35, 35к, 47, 47к переименовываются в "2-й Нагатинский проезд".

Это делается "в целях улучшения информационного обслуживания пассажиров", - сообщили в Мосгортрансе.

