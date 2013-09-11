Форма поиска по сайту

11 сентября 2013, 15:40

Транспорт

Маршрут автобуса №603 продлили до остановки "Платформа Яуза"

Транспортное обслуживание района "Ростокино" улучшили: продлен маршрут автобуса №603. Теперь он следует от станции метро "Ботанический сад" до остановки "Платформа Яуза", сообщает ГУП "Мосгортранс".

Автобус №603 едет по проспекту Мира, улицам Вильгельма Пика, Сельскохозяйственной, Ростокинской, Бажова, Малахитовой.

На маршруте автобуса появятся новые остановки: "Гостиница "Байкал" – "2-й Сельскохозяйственный проезд" – "Сельскохозяйственная улица, 6" – "Сельскохозяйственная улица" – "Ростокинская улица" (в сторону платформа Яуза) – "Детский театр" (в сторону платформа Яуза) – "Улица Бажова, 1" (в сторону Юрловского проезда) – "Улица Бажова" – "Малахитовая улица, 13" (в сторону платформа Яуза) – "Малахитовая улица" – "Платформа Яуза".

