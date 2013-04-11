Форма поиска по сайту

11 апреля 2013, 09:54

Транспорт

В Павшинской пойме открывается новый маршрут общественного транспорта

Для удобства жителей Красногорска открывается новое автобусное сообщение с северо-западом Москвы. Так, с 11 апреля рейсы на маршруте №540 "Станция метро "Тушинская" - Бузланово" будут осуществляться с заездом в микрорайон Павшинская пойма, информирует пресс-служба министерства транспорта Московской области.

"Цена билета в зависимости от расстояния поездки не будет превышать 33 рублей, льготные категории граждан будут пользоваться преференциями в полном объеме", - говорится в сообщении.

Пассажирские перевозки на этом маршруте будут осуществляться семью комфортабельными 48-местными автобусами с интервалом движения 6-15 минут.

В ведомстве добавили, что до недавнего времени жители микрорайона Павшинская пойма могли пользоваться только услугами нелегальных перевозчиков.

наземный транспорт автобусы Красногорск Тушино Павшинская пойма мо

