11 марта 2014, 11:05Транспорт
Троллейбус №15 не будет ходить в ночь с 17 на 18 и с 26 на 27 марта
Ночной маршрут троллейбуса № 15 отменяется из-за ремонтных работ с 17 на 18, а также с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мосгортранса.
"Одновременно организуется компенсирующий маршрут автобуса № 15н "ВДНХ (южн.) – Улица 10-летия Октября" с остановками и трассой следования троллейбуса", - отмечается в сообщении.
Напомним, первые ночные маршруты появились в столице 31 августа. Всего в Москве сейчас работает восемь ночных маршрутов, и все они востребованы горожанами. Так, с начала работы проекта ночным транспортом воспользовались 130 тысяч пассажиров.
Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичные власти могут отменить ограничения на работу общественного транспорта, сделав его работу круглосуточной.
Сайты по теме