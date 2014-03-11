Троллейбус №15 не будет ходить в ночь с 17 на 18 и с 26 на 27 марта

Ночной маршрут троллейбуса № 15 отменяется из-за ремонтных работ с 17 на 18, а также с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мосгортранса.

"Одновременно организуется компенсирующий маршрут автобуса № 15н "ВДНХ (южн.) – Улица 10-летия Октября" с остановками и трассой следования троллейбуса", - отмечается в сообщении.

Напомним, первые ночные маршруты появились в столице 31 августа. Всего в Москве сейчас работает восемь ночных маршрутов, и все они востребованы горожанами. Так, с начала работы проекта ночным транспортом воспользовались 130 тысяч пассажиров.

Ранее глава департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичные власти могут отменить ограничения на работу общественного транспорта, сделав его работу круглосуточной.