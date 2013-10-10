15 октября изменится движение трамваев и автобусов

В связи с проведением в Москве религиозного мусульманского праздника Курбан-Байрам 15 октября изменится движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщает ГУП "Мосгортранс".

С раннего утра и до окончания праздничных мероприятий трамвай №7 будет следовать от метро "Улица Подбельского" до Каланчевской улицы, а трамвай №19 - от Каланчевской улицы до метро "Сокольники". При этом отменяется маршрут трамвая №9.

Одновременно продлевается маршрут автобуса №0 от Минаевского переулка до 2-го Лесного переулка. Автобусы № 98, 628, 692 будут работать с увеличенными интервалами.