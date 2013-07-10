Форма поиска по сайту

10 июля 2013, 11:51

Транспорт

Движение троллейбусов по Ленинградскому шоссе задерживается из-за ДТП

Движение троллейбусов по Ленинградскому шоссе задерживается из-за аварии. Проблемы возникли на маршрутах №№ 6 и 43.

Причиной задержки движения указанных маршрутов стала авария около дома 5 по Ленинградскому шоссе, где автомобиль снес опору контактной сети.

В результате аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

По маршрутам следования троллейбусов пущены 2 дополнительных автобуса.

