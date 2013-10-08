С 11 октября в столице изменится маршрут автобуса №624

В Москве с 11 октября изменится маршрут автобуса №624. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Теперь при движении от Чертаново Северное к станции метро "Калужская" автобусы будут следовать до Балаклавского проспекта круговым движением без заезда на Черановскую улицу. Все существующие на маршруте остановки будут сохранены.

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