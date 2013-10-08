Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 09:27

Транспорт

Несколько остановок в СВАО и САО переименуют

С 9 октября в Северо-Восточном и Северном административных округах столицы переименуют ряд остановок. Об этом сообщили в ГУП "Мосгортранс".

Так, остановка "Магазин "Продукты", расположенная на Абрамцевской улице, в обоих направлениях для автобусного маршрута номер 771 будет переименована в "МФЦ Лианозово". Остановка "Стартовая улица, 9" на Стартовой улице будет также переименована в обоих направлениях для маршрутов автобусов номер 50 и 181 в "Стартовую улицу, 9 - Госпиталь".

По Тимирязевской улице в обоих направлениях для маршрутов автобусов с номерами 22, 72, 87, 801 и трамвая номер 27 остановку "ТСХА" переименуют в "Аграрный университет".

наземный транспорт автобусы остановки трамваи переименования

