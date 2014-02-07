В центре Москвы из-за аварии стояли троллейбусы

В Центральном округе Москвы из-за аварии стояли троллейбусы маршрутов №№18 и 78. Для компенсации работали дополнительные маршруты автобусов.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, машины встали на Новолесной улице.

Причиной аварии стал обрыв контактной сети. Движение уже восстановлено.

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