Новые остановки появятся у ВДНХ и на Рублевском шоссе

Дополнительная остановка "Станция метро "ВДНХ" организована для автобусов №№ 56 и 195 в связи с закрытием Северного вестибюля станции. Она находится по проспекту Мира при следовании к улице Космонавтов, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Кроме того, с 6 июля из-за окончания строительства эстакады на Рублевском шоссе будет организована новая остановка "Крылатское" на дублере магистрали. Она будет действовать для автобусов №№ 127, 129, 626, при следовании в центр между улицей Маршала Тимошенко и улицей Академика Павлова.

При этом на маршрутах №№ 127 и129 организуется остановка "Рубежный проезд" на дублере Рублевского шоссе при следовании в область.